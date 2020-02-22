Соцдем Ивари Падар критикует Мартина Хельме: министр финансов должен отстаивать интересы Эстонии, а не издеваться над более слабыми
Социал-демократ Ивари Падар считает достойным крайнего сожаления, что министр финансов Мартин Хельме тратит свою энергию на притеснение более слабых вместо того, чтобы на переговорах по бюджету Евросоюза защищать интересы Эстонии.
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Россияне, проживающие в Китае, открыли правду о коронавирусе
Неожиданное откровение матери беременной 13-летней школьницы
Врач развеял миф о курении и занятиях спортом