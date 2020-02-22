Соцдем Ивари Падар критикует Мартина Хельме: министр финансов должен отстаивать интересы Эстонии, а не издеваться над более слабыми(1)
Социал-демократ Ивари Падар считает достойным крайнего сожаления, что министр финансов Мартин Хельме тратит свою энергию на притеснение более слабых вместо того, чтобы на переговорах по бюджету Евросоюза защищать интересы Эстонии.
Вылечившегося от ОРВИ гражданина Китая убили в Курской области
Китай озвучил новый путь заражения коронавирусом
Как заговорил отец, бросивший сыновей в Шереметьево
Унизив девочку, учительница не ожидала такой реакции класса