Соцдем Ивари Падар критикует Мартина Хельме: министр финансов должен отстаивать интересы Эстонии, а не издеваться над более слабыми

”Сейчас идут сверхважные переговоры по бюджету ЕС, от которых зависит, получит ли Эстония дополнительно сотни миллионов евро. Итоги этих переговоров напрямую повлияют на развитие Эстонии.

”Но министр финансов занят совсем другими вещами — в преддверии Дня независимости нашего государства преследует более слабых. Вопрос одной отдельно взятой НКО — это не уровень министра”, — сказал Падар, который раньше занимал пост министра финансов и работал депутатом Европарламента.

Мартин Хельме вчера направил министру социальных дел Танелю Кийку письмо, в котором потребовал вернуть деньги, выделенные на проекты в сфере равных возможностей.