Собственник и директор эстонской IT-компании получил в Минске приговор "за участие" в протестах

Герчикова признали виновным в нарушении статей 23.34 и 23.4 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение).

Мужчину задержали 17 октября в собственной машине во дворе на улице Козлова. В это время в Минске проходил Студенческий марш.

На судебном заседании присутствовал и другой сособственник Bamboo Group Владислав Евтеев. Он согласился рассказать dev.by подробности.

"Суд длился два часа по видеосвязи. Свидетель обвинения был засекречен, давал показания в балаклаве.

На суде Владислав рассказывал свою версию, что он делал, как и при каких обстоятельствах его задержали. Сказал, что во время задержания, насколько я понял, сотрудники правоохранительных органов вели себя корректно.

Свидетель говорил, что Владислав активно участвовал в шествии, которое было на проезжей и не на проезжей части. Якобы он призывал к свержению власти, хлопал в ладоши, высказывал недовольство и кричал: ”Жыве Беларусь”.

Адвокату удалось приобщить к делу, а это было не просто, видеозапись задержания Владислава во дворе (когда он находился в автомобиле). Судья рассмотрела запись, но это не повлияло. Кстати, судья пыталась как-то навести свидетеля на мысль, что задержание было около машины, но свидетель не очень на это реагировал. Вообще было много нестыковок в показаниях.

Еще один момент. В 13.20 истекли трое суток с момента задержания Владислава. Мы подавали отдельное ходатайство по этому поводу. Но у нас его не приняли.

Также было ходатайство приобщить к делу данные видеорегистратора, данные сотового оператора. Сотрудник милиции снимал момент задержания, и мы также хотели приобщить эту запись к делу, но ходатайства были отклонены. Теперь будем подавать апелляцию на решение суда", — рассказал Евтеев.

Bamboo Group OÜ начала деятельность в Эстонии в 2007 году. Штаб-квартира компании находится в Таллинне. Владислав Герчиков родом из Беларуси, он имеет постоянный вид на жительство в Эстонии и владеет в нашей стране недвижимостью.

Bamboo Group OÜ — международная частная группа технологических компаний, которая действует в Европе, Азии и Африке.