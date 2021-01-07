Собранные новогодние елки превратят в древесную щепу

В районах города стартовала кампания по сбору старых новогодних елок, в рамках которой горожане могут бесплатно сдать свою отслужившую елку в пункты приема. Собранные деревья впоследствии будут вывезены на таллиннскую комбинированную теплоэлектростанцию Utilitas, где они превратятся в экологически чистый источник энергии.
В предназначенные для рождественских елок контейнеры нельзя выбрасывать бытовой и строительный мусор или другие отходы. Ели не должны быть упакованы в полиэтилен; необходимо снять с них все украшения и посторонние материалы. Нельзя оставлять елки в зеленых зонах или около мусорных контейнеров.
Подробная информация: перечень пунктов сбора и веб-карта.
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