Собранные новогодние елки превратят в древесную щепу

В предназначенные для рождественских елок контейнеры нельзя выбрасывать бытовой и строительный мусор или другие отходы. Ели не должны быть упакованы в полиэтилен; необходимо снять с них все украшения и посторонние материалы. Нельзя оставлять елки в зеленых зонах или около мусорных контейнеров.

Подробная информация: перечень пунктов сбора и веб-карта.