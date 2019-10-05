Со вторника в центре города частично будет перекрыто движение
В таллиннском районе Кесклинн начиная со вторника, 8 октября, начнется замена теплотрассы на двух участках.
Улица Койду частисто будет закрыта.
В таллиннском районе Кесклинн начиная со вторника, 8 октября, начнется замена теплотрассы на двух участках.
Улица Койду частисто будет закрыта.
”Подготовительные работы для замены теплотрассы начнутся уже понедельник и это может привести к небольшим перебоям в движении. Начиная с утра вторника после часа пик будет примерно на десять дней закрыто два небольших участка улицы около домов по адресу Койду 10 и Койду 50. Движение будет направлено в объезд. Замена теплотрассы — это подготовительный этап к основательной реконструкции улицы, которая начнется во второй половине октября и продлится до лета”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Работы по замене теплотрассы были заказаны AS Utilitas. Их осуществляет AS KE Infra. Реконструкция улицы будет осуществлена по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы осуществит фирма YIT Eesti AS.
Работы по реконструкции улицы Койду пройдут на отрезке от Палдиского шоссе до улицы Эндла и будут включать в себя обновление сетей, дорожного покрытия, освещения и зеленых зон. В результате реконструкции на улице будет снижена скорость движения, появятся лежачие полицейские, а сама улица станет более дружелюбной для пешеходов и велосипедистов.
Точная дата начала работ и новая схема организации дорожного движения будет объявлены позже. Об изменениях отдельно оповестят местных жителей.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Убитый тремя дочерьми снимал издевательства над ними на видео
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку
Почему в отеле нельзя заправлять кровать