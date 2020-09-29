Со вторника на новом отрезке шоссе Таллинн — Тарту разрешена скорость до 120 км/ч

В темное время суток максимально разрешенная скорость составляет 110 км/ч, сообщает Департамент шоссейных дорог.

Водителей просят быть по-прежнему внимательными на участках, где работает система обнаружения животных, потому что наладка системы продолжается. В темное время на этих отрезках установлено ограничение в 90 км/ч. Если на этих отрезках горит специальный предупредительный знак, то скорость следует снизить до 70 км/ч.

Департамент также напоминает, что на участке Коозе-Выыбу запрещено передвижение на тракторах, внедорожных транспортных средствах, мопедах и микроавтомобилях (мопедных автомобилях). Упомянутые низкоскоростные транспортные средства могут использовать старый отрезок шоссе Таллинн — Тарту.