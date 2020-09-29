29.09.2020, 13:05

Со вторника на новом отрезке шоссе Таллинн — Тарту разрешена скорость до 120 км/ч

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Со вторника на новом отрезке шоссе Таллинн — Тарту разрешена скорость до 120 км/ч
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В середине августа был открыт для движения новый 23-километровый отрезок шоссе ТаллиннТарту (с 40-го по 64-й км). С сегодняшнего дня в светлое время суток и при хороших дорожных условиях движение на этом участке разрешено со скоростью 120 км/ч.

В темное время суток максимально разрешенная скорость составляет 110 км/ч, сообщает Департамент шоссейных дорог.

Водителей просят быть по-прежнему внимательными на участках, где работает система обнаружения животных, потому что наладка системы продолжается. В темное время на этих отрезках установлено ограничение в 90 км/ч. Если на этих отрезках горит специальный предупредительный знак, то скорость следует снизить до 70 км/ч.

Департамент также напоминает, что на участке Коозе-Выыбу запрещено передвижение на тракторах, внедорожных транспортных средствах, мопедах и микроавтомобилях (мопедных автомобилях). Упомянутые низкоскоростные транспортные средства могут использовать старый отрезок шоссе Таллинн — Тарту.

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