Со вчерашнего дня возобновились работы по строительству дорожной развязки Вескитамми

”В прошлом году на строительном объекте, дорожной развязке Вескитамми, были выполнены в полном объеме землеройные и насыпные работы, проложены коммуникации и построены туннели”, — сказал директор по дорожному строительству Айн Пяхкель. ”Однако требуется еще построить коммуникации и выполнить землеройные работы на улицах по левому краю от шоссе и на съезде накопительной дороги Ялгимяэ–Топи. Крупномасштабной работой в плане деятельности является также укладка двух последних слоев покрытия на всем объекте”.

При планировании работ обращается особое внимание на плавность магистрального движения. С учетом работ, выполняемых в этом году, на главном шоссе используется организация движения в основном с полосами движения по формуле 2+1, в частности во время укладки последних слоев асфальта на главную дорогу.

Что следует учитывать участникам движения и местным жителям?

В рамках строительства дорожной развязки Вескитамми реконструируются частично также улицы поселка Лаагри: Нылваку, Ванасилла, Сельяку. В ходе строительных работ вынимается грунт старой дорожной насыпи, укладываются новые конструкционные слои и обновляются коммуникации. Поскольку реконструируемые улицы узкие, то невозможно использовать при строительных работах частичное закрытие улиц, и вышеупомянутые улицы закрываются и открываются поэтапно, чтобы обеспечить функционирование местного движения.