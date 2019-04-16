16.04.2019, 14:25

Со вчерашнего дня возобновились работы по строительству дорожной развязки Вескитамми


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Narva maantee valgustus
Narva maantee valgustusFoto: Ilmar Saabas

Строительные работы на отрезке шоссе Таллинн-Пярну-Икла между 13,0-13,7 км окружной дороги № 4, то есть у дорожной развязки Вескитамми, были начаты весной 2018 года. В зимний период строительные работы были приостановлены, и со вчерашнего дня они вновь возобновились.

”В прошлом году на строительном объекте, дорожной развязке Вескитамми, были выполнены в полном объеме землеройные и насыпные работы, проложены коммуникации и построены туннели”, — сказал директор по дорожному строительству Айн Пяхкель. ”Однако требуется еще построить коммуникации и выполнить землеройные работы на улицах по левому краю от шоссе и на съезде накопительной дороги Ялгимяэ–Топи. Крупномасштабной работой в плане деятельности является также укладка двух последних слоев покрытия на всем объекте”.

При планировании работ обращается особое внимание на плавность магистрального движения. С учетом работ, выполняемых в этом году, на главном шоссе используется организация движения в основном с полосами движения по формуле 2+1, в частности во время укладки последних слоев асфальта на главную дорогу.

Что следует учитывать участникам движения и местным жителям?

В рамках строительства дорожной развязки Вескитамми реконструируются частично также улицы поселка Лаагри: Нылваку, Ванасилла, Сельяку. В ходе строительных работ вынимается грунт старой дорожной насыпи, укладываются новые конструкционные слои и обновляются коммуникации. Поскольку реконструируемые улицы узкие, то невозможно использовать при строительных работах частичное закрытие улиц, и вышеупомянутые улицы закрываются и открываются поэтапно, чтобы обеспечить функционирование местного движения.

И хотя работы по бетонированию трех туннелей для пешеходов, построенных в поселке Лаагри, были завершены в прошлом году и уже зимой были открыты для пешеходов, но с завтрашнего дня туннели снова закрываются. Пешеходов направят к временному пешеходному переходу со светофором, построенному через железную дорогу и у магазина Selver в Лаагри. Закрытие туннелей необходимо, чтобы выполнить в туннелях укладку асфальтового покрытия и установку светильников, а также удаление граффити.

Железнодорожный переезд Вескитамми планируется открыть для движения в мае.

В 2019 году Nordecon отмечает 30-летие своей деятельности. Благодаря полученному за три десятилетия опыту и профессиональной работе Nordecon стал одной из крупнейших проектных и строительных компаний Эстонии, предлагая высококачественные и комплексные услуги по проектированию и строительству для коммерческих, промышленных и общественных зданий, а также для инфраструктуры: дороги, техносети, свалки и портовые сооружения. Nordecon самостоятельно разработал и построил дома для почти 1000 семей. Наряду с рынком Эстонии, концерн Nordecon действует в Швеции, Финляндии и на Украине. В Швеции фирма оказывает в основном строительные услуги для жилых и нежилых зданий. На Украине Nordecon действует в сфере генерального подряда и управления проектами зданий для частных клиентов. Деятельность концерна на финском рынке до сих пор была сосредоточена, главным образом, на субподряде бетонных работ, однако, опираясь на опыт прошлых лет, будет начата подготовительная работа по расширению деятельности на рынок основных подрядчиков.

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