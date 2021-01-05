Со следующей недели доехать от Таллинна до Палдиски можно будет быстрее

”Благодаря завершению ремонтных работ движение поездов между Таллинном и Палдиски станет самым быстрым за все время. Продолжительность поездок в большинстве случаев будет в пределах одного часа, и некоторые из них будут занимать всего лишь 58 минут”, — объяснил руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

”Ежедневно в обоих направлениях ходит 15 поездов, и это означает, что в большинстве случаев поезд ходит примерно через каждый час. Так как отдельные изменения произойдут также и во временах отправлений рейсов в Турба, Кейла и Пяэскюла, ознакомиться с новым расписанием следует всем пассажирам, которые пользуются маршрутами Западного направления”.

Расписания можно найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.