Со следующей недели доехать от Таллинна до Палдиски можно будет быстрее

Работы по ремонту станции Палдиски завершаются, и начиная с понедельника следующей недели, с 11 января, график движения в Западном направлении изменится. Продолжительность поездок между Таллинном и Палдиски сократится.
”Благодаря завершению ремонтных работ движение поездов между Таллинном и Палдиски станет самым быстрым за все время. Продолжительность поездок в большинстве случаев будет в пределах одного часа, и некоторые из них будут занимать всего лишь 58 минут”, — объяснил руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.
”Ежедневно в обоих направлениях ходит 15 поездов, и это означает, что в большинстве случаев поезд ходит примерно через каждый час. Так как отдельные изменения произойдут также и во временах отправлений рейсов в Турба, Кейла и Пяэскюла, ознакомиться с новым расписанием следует всем пассажирам, которые пользуются маршрутами Западного направления”.
Расписания можно найти на сайте Elron и на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания. Информацию о движении поездов можно также бесплатно получить по номеру круглосуточного информационного телефона 616 0245.
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