Со 2 мая разрешено заниматься спортом на открытом воздухе небольшими группами

В таких спортивных комплексах со 2 мая можно заниматься, если владелец обеспечит дезинфекцию инвентаря после каждого использования, но не реже, чем каждые четыре часа.

Также в тренажерном комплексе необходимо соблюдать правило 2+2, в соответствии с которым заниматься можно одному или вдвоем, придерживаясь со всеми остальными людьми дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на занимающихся вместе членов одной семьи.

Согласно распоряжению, по-прежнему запрещено заниматься в расположенных в помещениях тренажерных залах, поскольку там опасность распространения заболевания выше. Смягчение ограничений распространяется только на уличные спортивные комплексы, под которыми подразумеваются расположенные под открытым небом тренажеры и спортивные сооружения.

Надзор за соблюдением требований будет осуществлять местное самоуправление.

Распоряжение доступно ЗДЕСЬ.

Если требования не соблюдаются, то организатор мероприятия или предоставляющее услугу предприятие могут быть оштрафованы на 2000 евро, пишет rus.err.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!