Снова за решеткой, или Приключения отъявленного уголовника: нож в шею из-за пяти евро и попытка изнасилования 71-летней матери собутыльника

Согласно обвинению прокуратуры, 15 июня этого года Ууде встретил на Пярнуском автобусном вокзале несовершеннолетнюю девушку и предложил ей водки, от чего она отказалась. Однако это одно из самых несерьезных обвинениях, по которым Ууде когда-либо попадал под суд.

Через пять дней после инцидента на вокзале Ууде пошел выпить к своему другу. Попойка закончилась тем, что Ууде решил напасть на 71-летнюю мать собутыльника с целью ее изнасиловать. Попытка завершилась безуспешно, потому что женщина оказала сопротивление, а на ее крики сосед вызвал полицию.

После этого Ууде взяли под стражу, где он до сих пор находится. Теперь суд признал его виновным, постановление вступит в силу через две недели, если его не оспорят.

Находившемуся на испытательном сроке Ууде теперь придется еще и отсидеть назначенный ранее срок в полгода заключения за постоянное домашнее насилие и самовольное использование собственности, к чему также добавится еще два года за новые преступления.

Отъявленный уголовник ударил ножом человека из-за пяти евро



Первую судимость Ууде получил в 19 лет, попавшись на краже. В школьном гардеробе он украл мобильные телефоны и кошельки, получив за это полгода условно и полтора года испытательного срока.

Чуть больше года Ууде не творил проблемы, но в мае 2012 года пришлось условные срок в полгода переквалифицировать в реальный. Из тюрьмы он вышел в ноябре 2012 года.