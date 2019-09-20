20.09.2019, 11:05

Снова за решеткой, или Приключения отъявленного уголовника: нож в шею из-за пяти евро и попытка изнасилования 71-летней матери собутыльника

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Александр Пихлак
Александр Пихлак
EST 11
Fotolavastus
FotolavastusFoto: Ester Vaitmaa

Пярнуский уездный суд признал 27-летнего Айго Ууде виновным в попытке изнасилования и склонению несовершеннолетнего лица к употреблению алкоголя. Мужчина имеет предыдущие судимости. В этот раз он напоил водкой девушку-подростка, а чуть позже попытался изнасиловать 71-летнюю мать своего собутыльника.

Согласно обвинению прокуратуры, 15 июня этого года Ууде встретил на Пярнуском автобусном вокзале несовершеннолетнюю девушку и предложил ей водки, от чего она отказалась. Однако это одно из самых несерьезных обвинениях, по которым Ууде когда-либо попадал под суд.

Через пять дней после инцидента на вокзале Ууде пошел выпить к своему другу. Попойка закончилась тем, что Ууде решил напасть на 71-летнюю мать собутыльника с целью ее изнасиловать. Попытка завершилась безуспешно, потому что женщина оказала сопротивление, а на ее крики сосед вызвал полицию.

После этого Ууде взяли под стражу, где он до сих пор находится. Теперь суд признал его виновным, постановление вступит в силу через две недели, если его не оспорят.

Находившемуся на испытательном сроке Ууде теперь придется еще и отсидеть назначенный ранее срок в полгода заключения за постоянное домашнее насилие и самовольное использование собственности, к чему также добавится еще два года за новые преступления.

Отъявленный уголовник ударил ножом человека из-за пяти евро


Первую судимость Ууде получил в 19 лет, попавшись на краже. В школьном гардеробе он украл мобильные телефоны и кошельки, получив за это полгода условно и полтора года испытательного срока.

Чуть больше года Ууде не творил проблемы, но в мае 2012 года пришлось условные срок в полгода переквалифицировать в реальный. Из тюрьмы он вышел в ноябре 2012 года.

В январе 2013 он совершил новую кражу в D-терминале Таллиннского порта — украл полную одежды сумку. Эту кражу он провернул с сообщниками, и так как он был и раньше наказан за кражу, то снова получил полгода условно и полтора года испытательного срока.

И этот срок не остался условным, так как в январе 2014 года его признали виновным в насильственном нарушении общественного порядка. В итоге он отправился за решетку на 8 месяцев и 18 дней.

Но это еще не все. До постановления суда он успел попасться на еще одном преступлении, сняв со счета своей сожительницы 2255 евро. Полученное за это наказание посчитали покрытым задним числом, учитывая предыдущий приговор.

Выйдя на свободу, в мае 2015 года он бросил наполовину полную бутылку в свою сожительницу. Неделю спустя он напал на стоявшего на автобусной остановке незнакомого человека и ударил его в шею ножом, чтобы украсть у него из кармана зажигалку Cricket, стоящую 5 евро и 60 центов.

За эту кражу и нападение Ууде получил три года тюремного срока.

В июне 2018 года он вышел на свободу, но ему снова назначили полгода условного заключения за домашнее насилие, как уже было упомянуто в начале. Теперь же эти полгода будут переквалифицированы в реальный срок.

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