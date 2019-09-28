Снова отличились! Автобус ATKO несколько дней ездил с привязанной веревкой дверью

В социальной сети в группе жителей волости Харку размещен пост, в котором его автор выражает удивление техническим состояние автобуса. "Когда эта ерунда закончится?", — пишет он.

Дело в том, что передняя дверь автобуса сломалась, а для того, чтобы продолжать поездку, водитель закрепил ее с помощью веревки. На остановках приходилось ее развязывать. "Автобус из-за этого опаздывал при движении в обе стороны", — рассказал пожелавший остаться анонимным пассажир, ребенок которого из-за задержки автобуса опоздал в школу.

Из комментариев к посту выясняется, что автобус был сломан еще за день до этого, в четверг. Вечером неисправность не устранили, и на следующий день в том же состоянии автобус вышел снова на линию. В пятницу к пяти часам дня дверь починили.

Большая часть читателей не обвиняет в данной ситуации водителя, а скорее сочувствует ему в том, что шофер должен работать на неисправном транспортном средстве.

Портал Kasulik обратился за комментарием к ATKO.