Снова открывается центр вспомогательных средств на Мустамяэ теэ

По словам руководителя по обслуживанию Invaru Кадри Тийдо, цель временного закрытия представительства по адресу Mustamäe tee 6b заключалась в защите от опасности заражения как обслуживаемых клиентов, так и своих работников. ”Мы сосредоточили обслуживание нуждающихся в помощи в своем представительстве на Петербури теэ, которое в условиях чрезвычайного положения было лучше приспособлено для работы в несколько смен”, — отметила Тийдо.

Представительство на Мустамяэ теэ с 4 мая открыто в свое обычное время — в рабочее время с 9 до 18 часов. Также в обычном режиме продолжают работу все остальные представительства Invaru по всей Эстонии. ”Во всех наших представительствах мы просим посетителей следовать предписаниям, приходить на место по одному и соблюдать расстояние в два метра с другими клиентами, которые находятся в помещении. Наши работники по обслуживанию клиентов носят маски, также возле мест обслуживания мы установили защитные стекла. У входов есть дезинфекторы”, — описывает Кадри Тийдо меры предосторожности, предпринятые в представительствах центра.

Начиная с 4 мая нуждающихся в помощи снова консультируют физио- и эрготерапевты, а также техники. ”В первую очередь мы свяжемся с теми клиентами, которые ждут свои вспомогательные средства еще с начала чрезвычайного положения. Все заявки на консультации зарегистрированы и специалисты Invaru займутся ими по мере сил. Просим запастись временем и терпением, потому что у нас возникла очередь, но никто из обратившихся не останется без внимания”, — подтверждает Тийдо. ”Эти услуги мы оказываем также исходя из требований по безопасности — если потребует очная встреча — например, нанести домашний визит — то наши работники будут в масках и перчатках”.

Invaru также продолжает оказывать услугу доставки вспомогательных средств на дом курьером. ”Мы запустили эту услугу при объявлении чрезвычайного положения, чтобы защитить от коронавируса основную группу риска — то есть пожилых и людей со слабым иммунитетом. Довольно быстро мы убедились, что интерес к доставке вспомогательных средств домой весьма большой. Прежде всего в Харьюмаа, где в марте услугами курьера для получения вспомогательных средств воспользовались сотни людей”, — подтверждает руководитель по обслуживанию Invaru.