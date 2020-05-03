Снова открывается центр вспомогательных средств на Мустамяэ теэ

Исходя из разрешения Департамента социального страхования, с государственной льготой на дом можно заказать товары для ухода за кожей и инкотовары — такие как подгузники, простыни-подкладки, подгузники-трусы, катетеры, мочеприемники, одноразовые фартуки для еды, рукавицы для мытья, влажные салфетки и шапочки для мытья волос.
Также курьер на дом может доставить с государственной льготой и такие товары, как костыли и трости, вспомогательные средства для одевания и занятий, а также средства для ухода за младенцами. ”Мы продолжим предоставлять услугу доставки на дом вспомогательных средств как минимум до конца чрезвычайного положения”, — обещает Тийдо.
Заказ на вспомогательные средства можно оформить как по телефону 605 4180, так и по э-почте tellimus@invaru.ee. При заказе по электронной почте обязательно укажите данные как заказчика, так и нуждающегося в помощи, если они отличаются. Также по возможности точнее опишите желаемый товар и его объем.
Центр вспомогательных средств Invaru — крупнейший эксперт Эстонии в области вспомогательных средств для людей с особыми потребностями в передвижении. Пункты обслуживания центра, которые располагаются в девяти городах республики, ежемесячно посещают более 10 000 нуждающихся в помощи людей.
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