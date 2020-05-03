03.05.2020, 11:50

Снова открывается центр вспомогательных средств на Мустамяэ теэ


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Снова открывается центр вспомогательных средств на Мустамяэ теэ
Invaru

Начиная с 4 мая снова для посетителей открывает свои двери представительство Invaru на Мустамяэ теэ, работа которого была временно приостановлена из-за чрезвычайного положения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В этот период обслуживанием нуждающихся в помощи в Таллинне занималось представительство на Пеэтербури теэ. Также Invaru запустил услугу курьерской доставки, которая стала наиболее востребованной в Харьюмаа.

По словам руководителя по обслуживанию Invaru Кадри Тийдо, цель временного закрытия представительства по адресу Mustamäe tee 6b заключалась в защите от опасности заражения как обслуживаемых клиентов, так и своих работников. ”Мы сосредоточили обслуживание нуждающихся в помощи в своем представительстве на Петербури теэ, которое в условиях чрезвычайного положения было лучше приспособлено для работы в несколько смен”, — отметила Тийдо.

Представительство на Мустамяэ теэ с 4 мая открыто в свое обычное время — в рабочее время с 9 до 18 часов. Также в обычном режиме продолжают работу все остальные представительства Invaru по всей Эстонии. ”Во всех наших представительствах мы просим посетителей следовать предписаниям, приходить на место по одному и соблюдать расстояние в два метра с другими клиентами, которые находятся в помещении. Наши работники по обслуживанию клиентов носят маски, также возле мест обслуживания мы установили защитные стекла. У входов есть дезинфекторы”, — описывает Кадри Тийдо меры предосторожности, предпринятые в представительствах центра.

Начиная с 4 мая нуждающихся в помощи снова консультируют физио- и эрготерапевты, а также техники. ”В первую очередь мы свяжемся с теми клиентами, которые ждут свои вспомогательные средства еще с начала чрезвычайного положения. Все заявки на консультации зарегистрированы и специалисты Invaru займутся ими по мере сил. Просим запастись временем и терпением, потому что у нас возникла очередь, но никто из обратившихся не останется без внимания”, — подтверждает Тийдо. ”Эти услуги мы оказываем также исходя из требований по безопасности — если потребует очная встреча — например, нанести домашний визит — то наши работники будут в масках и перчатках”.

Invaru также продолжает оказывать услугу доставки вспомогательных средств на дом курьером. ”Мы запустили эту услугу при объявлении чрезвычайного положения, чтобы защитить от коронавируса основную группу риска — то есть пожилых и людей со слабым иммунитетом. Довольно быстро мы убедились, что интерес к доставке вспомогательных средств домой весьма большой. Прежде всего в Харьюмаа, где в марте услугами курьера для получения вспомогательных средств воспользовались сотни людей”, — подтверждает руководитель по обслуживанию Invaru.

Исходя из разрешения Департамента социального страхования, с государственной льготой на дом можно заказать товары для ухода за кожей и инкотовары — такие как подгузники, простыни-подкладки, подгузники-трусы, катетеры, мочеприемники, одноразовые фартуки для еды, рукавицы для мытья, влажные салфетки и шапочки для мытья волос.

Также курьер на дом может доставить с государственной льготой и такие товары, как костыли и трости, вспомогательные средства для одевания и занятий, а также средства для ухода за младенцами. ”Мы продолжим предоставлять услугу доставки на дом вспомогательных средств как минимум до конца чрезвычайного положения”, — обещает Тийдо.

Заказ на вспомогательные средства можно оформить как по телефону 605 4180, так и по э-почте tellimus@invaru.ee. При заказе по электронной почте обязательно укажите данные как заказчика, так и нуждающегося в помощи, если они отличаются. Также по возможности точнее опишите желаемый товар и его объем.

Центр вспомогательных средств Invaru — крупнейший эксперт Эстонии в области вспомогательных средств для людей с особыми потребностями в передвижении. Пункты обслуживания центра, которые располагаются в девяти городах республики, ежемесячно посещают более 10 000 нуждающихся в помощи людей.

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