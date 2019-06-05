Снова на Тоомпеа! Работники академической сферы проводят сегодня предупредительную забастовку

Председатель правления объединения Universitas Владимир Вийес объяснил необходимость проведения акции тем, что Эстония находится среди стран ЕС по финансированию науки на одном из последних мест.

«Рабочая нагрузка преподавателей, или число студентов на одного преподавателя, в Эстонии самое высокое, а быстрый рост иностранных студентов еще более увеличивает эту нагрузку», - отметил Вийес.

По словам представителя профсоюза работников академической сферы Трийн Роосалу, Universitas представил в начале мая работодателям проект коллективного трудового договора, в котором предусмотрен рост зарплат сотрудников университетов и прописано лучшее регулирование их условий труда.

Забастовщики требуют существенного повышения зарплат не позже чем с 1 января.

Профсоюзы исходят в своей деятельности из подписанного в декабре 2018 года политическими партиями договора, согласно которому финансирование науки должно увеличиться с 0,71 до 1 процента ВВП.

Правительство объявило, что, согласно бюджетной стратегии, выполнить в ближайшее время это соглашение не удастся.