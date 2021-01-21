21.01.2021, 07:20

Снижение заболеваемости COVID-19 — лишь иллюзия? Профессор: снимать ограничения в Эстонии еще рано


EST
Krista Fischer
Krista FischerFoto: Argo Ingver

Член научной палаты и профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер рассказывает, что показатель заражения коронавирусом R0 сейчас ниже, чем в прошлом месяце, но число сделанных тестов колеблется, а ситуация, например, в Пярнумаа вызывает опасения. Кроме того, все больше пожилых людей попадают в больницы.

Вчера премьер-министр Юри Ратас поделился радостной новостью, что показатель заражения стал ниже 1 и колеблется на уровне 0,9-0,95, а чем ниже будет показатель, тем меньше ограничений необходимо оставлять.

Обзор ситуации с коронавирусом правительство получает от научной палаты. Ее член Криста Фишер рассказала Delfi, что показатель действительно понизился ниже 1, но это не значит, что он и останется на таком низком уровне.

Число тестов, которые были сделаны во время праздников и сейчас, очень разное. Например, в понедельник Департамент здоровья сообщил о 265 первичных положительных тестах на коронавирус - но и было сделано всего 2659 тестов. По словам Фишер, ситуация серьезно ухудшилась в Пярнумаа, в Тартумаа в один момент заражение тоже выросло, но сейчас уже стало меньше.

Читайте также:

Профессор отмечает, что в Эстонии доминируют Таллинн и Харьюмаа - если там заражение идет на спад, то это значительно сказывается на общеэстонской статистике. Но это не описывает ситуацию целиком, потому что тогда тенденцию роста в каком-либо другом уезде не заметна.

"Сейчас было бы опрометчиво начать активно смягчать ограничения. Не стоит думать, что теперь можно делать что угодно, стоит быть осмотрительным", - напутствует профессор.

Между тем праздники прошли лучше, чем прогнозировали самые негативные сценарии. Однако остается один вызывающий опасения аспект: молодежь все чаще заражает стариков. Фишер слышала от врачей, что в больницы попало много пожилых людей, которых навещали дети и внуки, иногда даже с явными признаками болезни.

По словам Фишер, в среднем в день в больницы поступает примерно 40 пациентов, больных коронавирусом. "Одно время цифра была ниже, но теперь снова выросла", - отметила она. При возможности пациентов не держат долго в больнице и отправляют на домашнее лечение. по состоянию на утро вторника в больницах находился 421 пациент с COVID-19.

Однако в последнее время участились и летальные исходы. Во вторник Департамент здоровья сообщил, что скончались 11 человек с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Эстонии скончались 344 больных COVID-19.

Научная палата поддерживает возвращение школ на контактное обучение со следующей недели, но это приходится делать за счет сохранения других ограничений. "Приходится делать выбор. Согласно нашему мнению, связанные с развлекательной сферой ограничения смягчать не стоит", - объяснила Фишер.

"Советую всем еще потерпеть. На улице можно многим заняться - есть лыжни, катки и многое другое. Пожилым родственникам разумнее позвонить. Жизнь сейчас не на замке, но сборищ стоит избегать", - подытожила профессор.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: