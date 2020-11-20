Сначала вакцину от коронавируса в Эстонии получат группы риска, затем — остальные

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен дала Европейскому совету обзор ситуации с вакциной от COVID-19 и подчеркнула важность просветительской работы. В Европейском союзе введены жесткие требования безопасности, которым должны соответствовать вакцины от COVID-19 и процедуры, которые должны быть пройдены до того, как вакцина попадет на рынок.

Премьер-министр Юри Ратас поблагодарил Европейскую комиссию за то, что она старается обеспечить членам Европейского союза как можно более широкий портфель вакцин. ”Работа идет над тем, чтобы как можно скорее разработать и вывести на рынок качественные и безопасные вакцины. Эстония делает все возможное, чтобы начать использовать вакцину сразу же, как только она будет готова и получит одобрение европейского Департамента лекарственных средств”, — сказал Ратас. Сначала Эстония хотела бы обеспечить вакциной хотя бы половину населения страны, дав возможность вакцинироваться в первую очередь группам риска. ”В дальнейшем вакцина должна стать бесплатно доступной для всех желающих”, — сказал премьер-министр.

К настоящему моменту Европейская комиссия заключила предварительный договор о поставке вакцин с пятью производителями лекарственных средств и ведет переговоры еще с двумя. Эстония присоединилась к предварительному договору с факмацевтическими компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson и Pfizer/BioNTech. Цель комиссии состоит в том, чтобы предварительный договор покрывал разрабатывающиеся по различным технологиям вакцины и разных производителей вакцин.

Главы государств и правительств ЕС обсудили также возможности использования тестов на антитела. По словам Ратаса, очень важно, чтобы методы тестирования были достойными доверия. ”Эффективность тестов на антитела очень разная, поэтому странам — членам ЕС нужно договориться о единых стандартах и критериях при выборе и использовании тестов. Эстония начала проверку эффективности экспресс-тестов, и мы готовы поделиться результатами с другими странами”, — сказал он.

Также лидеры стран ЕС сочли важным продолжать обмен информацией, чтобы уменьшить вероятность возникновения новой волны пандемии. ”Для того, чтобы после улучшения ситуации европейцы могли безопасно путешествовать, нужно проанализировать также возможности взаимного признания результатов тестов”, — сказал Ратас и добавил, что если условием поездки является отрицательный результат теста, то нужно разработать надежное международной цифровое решение, с помощью которого можно будет обмениваться данными о тестировании пассажиров. Также премьер-министр счел необходимым обсудить, как можно будет в электронном виде проверить результаты тестов, и подтвердил, что Эстония готова к сотрудничеству в области введения в использование цифровых решений.

Председатель Совета ЕС, канцлер Германии Ангела Меркель, предоставила коллегам обзор переговоров по следующему долгосрочному бюджету ЕС и программе перезапуска экономики. Также лидеры стран ЕС получили обзор переговоров с Великобританией в будущих отношениях.