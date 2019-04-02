02.04.2019, 20:50

”Смотрите — педофил!” Самосуд в соцсетях приобретает пугающие масштабы

 (76)
автор клеветы может быть наказан
Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
EST 21
”Смотрите — педофил!” Самосуд в соцсетях приобретает пугающие масштабы
-

В декабре прошлого года одна женщина опубликовала в Facebook пост, который в кратком пересказе звучит следующим образом: ”Когда я забирала ребенка из школы, то увидела, что вокруг школы ездит какая-то машина и то и дело останавливается, а водитель пытается заговорить с детьми. Скорее всего, это педофил. Родители, будьте бдительны!” Пост сопровождался фотографией, на которой был четко виден как мужчина, так и его машина вместе с номерными знаками, пишет Eesti Päevaleht.

Публикация распространилась по всему Facebook. Родителя негодовали. ”Вскоре стали звучать предложения собраться вместе и ”прибить этого педофила””, — рассказывает Ласнамяэский молодежный полицейский, комиссар Оксана Никифорова. Полиция среагировала быстро, разыскала этого человека и проверила. Выяснилось, что мужчина ехал в находящийся неподалеку строительный магазин, но свернул не там и блуждал возле школы в поисках верной дороги. В какой-то момент один из учеников бросил в машину камень и мужчина вышел, чтобы поговорить с хулиганом.

Как бы то ни было, в глазах тысяч людей он в одночасье стал педофилом, от которого надо прятать детей и на которого разъяренные мужчины собирались ”идти толпой”, определив его имя и домашний адрес.

Полиция связалась с автором поста и попросила женщину удалить пост, поскольку он порочит невиновного человека. Автор удалила, но вместо того, чтобы написать, что ошиблась и что мужчина не педофил, еще больше подлила масла в огонь, сообщив, что полиция велела удалить публикацию и что людям не надо волноваться, так как органы занимаются этим человеком.

В итоге тот бедолага, скорее всего, никогда не сможет быть уверен, что когда-нибудь где-нибудь не всплывут утверждения о том, что он педофил. Возможно, ему еще не раз придется доказывать свою невиновность.

”Делаю, что хочу”

Около месяца тому назад в группе одного расположенного недалеко от Таллинна населенного пункта появился пост о притеснении со стороны разнорабочего местного магазина. ””Кто-нибудь из женщин когда-нибудь сталкивался с домогательствами со стороны собирателя тележек?” — вопрошал автор поста.

Жители поселка сразу понимали, о ком идет речь. Этот мужчина имеет инвалидность, он всегда доброжелателен и готов прийти на помощь. Часто он предлагает женщинам донести сумки с продуктами до машины или берет под руку, чтобы помочь пройти через парковку.

Пока люди спорили, является ли работник магазина извращенцем, автор поста сообщил, что теперь знает правду. ”Я получил на эту тему достаточно информации в приватном порядке и могу заверить, что дело не ограничивается просто проводами до машины”, — написал мужчина. Вердикт был вынесен и обнародован: перед 4600 участниками группы на человека был повешен ярлык "извращенец".

Издание позвонило автору поста и он сказал, что в полицию не обращался и не собирался этого делать. Он считает, что поступил правильно. ”Делаю, что хочу. Если хотите, подавайте в суд”, — заявил он. Он сказал, что женщины стыдятся обращаться по таким темам в полицию, поэтому проблему надо решать самостоятельно.

По заверению полиции, у них нет никаких оснований подозревать в чем-то данного работника. Заведующая магазином говорит, что этот человек никому никогда не хотел зла и теперь очень напуган.

Люди берут на себя роль полиции, прокуратуры и суда

”Таких случаев, когда люди берут на себя роль полиции, прокуратуры и суда, к сожалению, много”, — говорит вэб-констебль Андеро Сепп. Так и тут один человек решил, что ”выяснит обстоятельства” и ”предъявит обвинение”. Несмотря на то, что его быстро попросили удалить пост, перед этим он все же успел вынести вердикт.

По словам констебля, зачастую люди искренне полагают, что несут подобной информацией обществу только хорошее. Однако безо всякой проверки публиковать пост в соцсетях на обозрение тысяч человек нельзя ни в коем случае. Во-первых, так можно оклеветать невиновного, а, во-вторых, если человек действительно виновен, то обнародование может помешать официальному расследованию.

”Люди крайне смело постят непроверенную информацию в Facebook, — признает и Никифорона. — Это наша большая проблема. Большая часть обнародованной информации не соответствует действительности и является либо ошибкой, либо выдумкой, либо местью или телефонной игрой, в ходе которой был искажен смысл сообщения”.

ТОП

Также, по ее словам, проблема кроется и в том, что люди спешат распространять информацию, прочитав лишь заголовок, не вникая в пост или содержание новости, что может привести к распространению устаревшей или непроверенной информации.

Человек, совершающий самосуд в социальный сети, может навлечь проблемы и на себя. Так, несколько лет назад произошел случай, когда сидевшие с детьми возле песочницы у многоквартирного дома женщины заметили машину, которая затормозила и дала задний ход. Из машины вышел мужчина и стал фотографировать. По оценке женщин, все было предельно ясно: этот человек — педофил. Информация об этом пошла в социальные сети, а не полицию.

Когда об инциденте узнала и полиция, выяснилось, что человек, о котором шла речь — проектировщик отопительных установок, который заметил, что в том доме используются разные отопительные системы. Ему показалось это в профессиональном смысле интересным и он решил сделать снимки. Песочницу с детьми он даже не заметил.

”Вроде как он даже пошел в суд и потребовал с этим мам возмещения ущерба”, — говорит Сепп. — Насколько мне известно, он консультировался с адвокатом”. В случае обнародования клеветы и очернения нарушаются личные права человека, так что если совершивший самосуд человек получит повестку в суд и с него востребуют тысячи евро, то удивляться не стоит.

А если же все зайдет так далеко и кто-то решит на основании публикации преподать ”негодяю” физический урок, то даже если предполагаемый преступник действительно окажется насильником или педофилом, то напавший на него человек в свою очередь также окажется на скамье подсудимых.

Читайте также: