”Смотрите — педофил!” Самосуд в соцсетях приобретает пугающие масштабы

Около месяца тому назад в группе одного расположенного недалеко от Таллинна населенного пункта появился пост о притеснении со стороны разнорабочего местного магазина. ””Кто-нибудь из женщин когда-нибудь сталкивался с домогательствами со стороны собирателя тележек?” — вопрошал автор поста.

Жители поселка сразу понимали, о ком идет речь. Этот мужчина имеет инвалидность, он всегда доброжелателен и готов прийти на помощь. Часто он предлагает женщинам донести сумки с продуктами до машины или берет под руку, чтобы помочь пройти через парковку.

Пока люди спорили, является ли работник магазина извращенцем, автор поста сообщил, что теперь знает правду. ”Я получил на эту тему достаточно информации в приватном порядке и могу заверить, что дело не ограничивается просто проводами до машины”, — написал мужчина. Вердикт был вынесен и обнародован: перед 4600 участниками группы на человека был повешен ярлык "извращенец".

Издание позвонило автору поста и он сказал, что в полицию не обращался и не собирался этого делать. Он считает, что поступил правильно. ”Делаю, что хочу. Если хотите, подавайте в суд”, — заявил он. Он сказал, что женщины стыдятся обращаться по таким темам в полицию, поэтому проблему надо решать самостоятельно.

По заверению полиции, у них нет никаких оснований подозревать в чем-то данного работника. Заведующая магазином говорит, что этот человек никому никогда не хотел зла и теперь очень напуган.

Люди берут на себя роль полиции, прокуратуры и суда

”Таких случаев, когда люди берут на себя роль полиции, прокуратуры и суда, к сожалению, много”, — говорит вэб-констебль Андеро Сепп. Так и тут один человек решил, что ”выяснит обстоятельства” и ”предъявит обвинение”. Несмотря на то, что его быстро попросили удалить пост, перед этим он все же успел вынести вердикт.

По словам констебля, зачастую люди искренне полагают, что несут подобной информацией обществу только хорошее. Однако безо всякой проверки публиковать пост в соцсетях на обозрение тысяч человек нельзя ни в коем случае. Во-первых, так можно оклеветать невиновного, а, во-вторых, если человек действительно виновен, то обнародование может помешать официальному расследованию.

”Люди крайне смело постят непроверенную информацию в Facebook, — признает и Никифорона. — Это наша большая проблема. Большая часть обнародованной информации не соответствует действительности и является либо ошибкой, либо выдумкой, либо местью или телефонной игрой, в ходе которой был искажен смысл сообщения”.

Также, по ее словам, проблема кроется и в том, что люди спешат распространять информацию, прочитав лишь заголовок, не вникая в пост или содержание новости, что может привести к распространению устаревшей или непроверенной информации.

Человек, совершающий самосуд в социальный сети, может навлечь проблемы и на себя. Так, несколько лет назад произошел случай, когда сидевшие с детьми возле песочницы у многоквартирного дома женщины заметили машину, которая затормозила и дала задний ход. Из машины вышел мужчина и стал фотографировать. По оценке женщин, все было предельно ясно: этот человек — педофил. Информация об этом пошла в социальные сети, а не полицию.

Когда об инциденте узнала и полиция, выяснилось, что человек, о котором шла речь — проектировщик отопительных установок, который заметил, что в том доме используются разные отопительные системы. Ему показалось это в профессиональном смысле интересным и он решил сделать снимки. Песочницу с детьми он даже не заметил.

”Вроде как он даже пошел в суд и потребовал с этим мам возмещения ущерба”, — говорит Сепп. — Насколько мне известно, он консультировался с адвокатом”. В случае обнародования клеветы и очернения нарушаются личные права человека, так что если совершивший самосуд человек получит повестку в суд и с него востребуют тысячи евро, то удивляться не стоит.

А если же все зайдет так далеко и кто-то решит на основании публикации преподать ”негодяю” физический урок, то даже если предполагаемый преступник действительно окажется насильником или педофилом, то напавший на него человек в свою очередь также окажется на скамье подсудимых.