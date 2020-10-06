Смотрите, насколько Эстония пополнила запасы масок и защитных средств. Достаточно ли?

Когда весной в Эстонии началась эпидемия коронавируса и было объявлено чрезвычайное положение, то ситуация с медицинскими защитными средствами была очень плохой. Тогда запасы государства вмещались всего в примерно картонных коробок. Сейчас же Эстония существенно пополнила запасы — теперь их хватит на месяц.
Чтобы Эстония была лучше готова к возможной второй волне коронавируса, министра госадминистрирования Яака Ааба назначили ответственным за пополнение запасов защитных средств. Еще не все закупки доведены до конца, но ситуация уже намного лучше.
Имеющихся на данный момент запасов хватит где-то на месяц. Объем защитных средств рассчитан таким образом, чтобы был втрое больше того, что было потрачено в апреле.
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Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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