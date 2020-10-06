Смотрите, насколько Эстония пополнила запасы масок и защитных средств. Достаточно ли?

Чтобы Эстония была лучше готова к возможной второй волне коронавируса, министра госадминистрирования Яака Ааба назначили ответственным за пополнение запасов защитных средств. Еще не все закупки доведены до конца, но ситуация уже намного лучше.

Имеющихся на данный момент запасов хватит где-то на месяц. Объем защитных средств рассчитан таким образом, чтобы был втрое больше того, что было потрачено в апреле.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!