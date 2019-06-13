Смотрите, когда и на сколько перекроют Лаагна теэ для съемок фильма Нолана(82)
Кинокомпания Allfilm опубликовала в Facebook заявление, в котором сказано, что полного закрытия Лаагна теэ на 4 недели — не будет.
Кинокомпания Allfilm опубликовала в Facebook заявление, в котором сказано, что полного закрытия Лаагна теэ на 4 недели — не будет.
Расписание частичного закрытия Лаагна теэ:
Данное расписание действует в период с 10 по 28 июля.
Позже мэр Михаил Кылварт заявил, что пока что нет никаких договоренностей и говорить о графике — рано. "Всякие опережающие события сообщения и несогласованные действия будут расцениваться как попытки оказать давление", — добавил он через час после новости от Allfilm.
По словам продюсеров, сначала они хотели полностью перекрыть Лаагна теэ. Но после переговоров с горуправой, мэром Михаилом Кылвартом и транспортным Департаментом, все-таки решили уменьшить сроки использования дороги для съемок. Это сделано для того, чтобы таллиннцам было максимально комфортно в данный период.
Allfilm благодарит всех желающих сниматься в фильме Кристофера Нолана. "Было подано около 12000 заявок. В итоге 4000 человек примут участие в кинопроцессе. Также много жителей Таллинна будут задействованы в качестве технического персонала", — написала компания. Команда режиссера, которая прибыла в Таллинн 11 июня, пробудет здесь около 7 недель.
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