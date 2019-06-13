13.06.2019, 11:08

Смотрите, когда и на сколько перекроют Лаагна теэ для съемок фильма Нолана

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Кылварт: договоренности еще не достигнуты
rus.delfi.ee
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Laagna tee
Laagna tee Tallinnas LasnamäelFoto: Ilmar Saabas

Кинокомпания Allfilm опубликовала в Facebook заявление, в котором сказано, что полного закрытия Лаагна теэ на 4 недели — не будет.

Расписание частичного закрытия Лаагна теэ:

  • По понедельникам и вторникам движение по дороге будет полностью свободным
  • В среду и четверг с 10 до 16.30 часов Лаагна теэ будет закрыта
  • Со среды по пятницу в часы пик северная часть Лаагна теэ будет открыта только для движения в одном направлении — по утрам в сторону к центру города. По вечерам — в Ласнамяэ
  • В пятницу будет закрыта с 10 до 15.30 часов
  • На выходных движение полностью перекрыто


Данное расписание действует в период с 10 по 28 июля.

Позже мэр Михаил Кылварт заявил, что пока что нет никаких договоренностей и говорить о графике — рано. "Всякие опережающие события сообщения и несогласованные действия будут расцениваться как попытки оказать давление", — добавил он через час после новости от Allfilm.

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По словам продюсеров, сначала они хотели полностью перекрыть Лаагна теэ. Но после переговоров с горуправой, мэром Михаилом Кылвартом и транспортным Департаментом, все-таки решили уменьшить сроки использования дороги для съемок. Это сделано для того, чтобы таллиннцам было максимально комфортно в данный период.

Allfilm благодарит всех желающих сниматься в фильме Кристофера Нолана. "Было подано около 12000 заявок. В итоге 4000 человек примут участие в кинопроцессе. Также много жителей Таллинна будут задействованы в качестве технического персонала", — написала компания. Команда режиссера, которая прибыла в Таллинн 11 июня, пробудет здесь около 7 недель.

Премьера фильма "Tenet" состоится летом 2020 года.

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