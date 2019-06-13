Смотрите, когда и на сколько перекроют Лаагна теэ для съемок фильма Нолана

Расписание частичного закрытия Лаагна теэ:

По понедельникам и вторникам движение по дороге будет полностью свободным

В среду и четверг с 10 до 16.30 часов Лаагна теэ будет закрыта

Со среды по пятницу в часы пик северная часть Лаагна теэ будет открыта только для движения в одном направлении — по утрам в сторону к центру города. По вечерам — в Ласнамяэ

В пятницу будет закрыта с 10 до 15.30 часов

На выходных движение полностью перекрыто



Данное расписание действует в период с 10 по 28 июля.

Позже мэр Михаил Кылварт заявил, что пока что нет никаких договоренностей и говорить о графике — рано. "Всякие опережающие события сообщения и несогласованные действия будут расцениваться как попытки оказать давление", — добавил он через час после новости от Allfilm.

По словам продюсеров, сначала они хотели полностью перекрыть Лаагна теэ. Но после переговоров с горуправой, мэром Михаилом Кылвартом и транспортным Департаментом, все-таки решили уменьшить сроки использования дороги для съемок. Это сделано для того, чтобы таллиннцам было максимально комфортно в данный период.