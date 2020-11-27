27.11.2020, 15:30

Смотрите, какую зарплату получают в Эстонии на разных должностях

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Euro
Foto on illustreeriv.Foto: Ilmar Saabas

В составленном Департаментом статистики приложении зарплат стали доступны данные по медианным зарплатам на третий квартал этого года. Изменения заметны, прежде всего в гостиничном секторе и сфере общественного питания, а также в занятости молодых работников.

Некоторые примеры медианных зарплат:

Адвокаты, прокуроры, юристы: 2166 евро;

Журналист: 1486 евро

Бармен: 632 евро;

Водитель автобуса: 1187 евро;

Строитель: 884 евро;

Стоматолог: 2399 евро;

Обслуживающий гостиничных номеров: 605 евро;

Парикмахер, работник индустрии красоты: 584 евро.

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