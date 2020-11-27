Смотрите, какую зарплату получают в Эстонии на разных должностях

В составленном Департаментом статистики приложении зарплат стали доступны данные по медианным зарплатам на третий квартал этого года. Изменения заметны, прежде всего в гостиничном секторе и сфере общественного питания, а также в занятости молодых работников.
Некоторые примеры медианных зарплат:
Адвокаты, прокуроры, юристы: 2166 евро;
Журналист: 1486 евро
Бармен: 632 евро;
Водитель автобуса: 1187 евро;
Строитель: 884 евро;
Стоматолог: 2399 евро;
Обслуживающий гостиничных номеров: 605 евро;
Парикмахер, работник индустрии красоты: 584 евро.
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