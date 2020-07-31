31.07.2020, 11:10

Смотрите, каким будет новый Мустамяэский дом детского творчества!


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Смотрите, каким будет новый Мустамяэский дом детского творчества!
Tallinna linnakantselei Kommunikatsiooni osakond

Конкурс поставки, организованный для поиска проектировщика нового здания Мустамяэского дома детского творчества, выиграл эскиз Üllatus («Сюрприз»), который совместно представили Acto Consult OÜ и GECC LP OÜ.

Поступившие на конкурс проекты оценивала комиссия, состоящая из пяти человек. В ходе оценивания принимались во внимание архитектурный замысел здания и его соответствие для данной среды, а также решения, обеспечивающие эргономичность пространства и энергоэффективность. Учитывались общие принципы эскизов здания, парковки, участка недвижимости и прочих сооружений, согласованность наружного пространства и интерьеров, а также их соответствие установленным условиям проектирования и техзаданию.

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк отметила, что у признанного лучшим эскиза Üllatus было множество преимуществ.

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”Отдельно отмечу продуманность помещений, которая отличается компактностью, логичностью и удобством, — прокомментировала вице-мэр. — В центре здания расположен сквозной — на два этажа — холл, откуда можно попасть прямо на террасу и который также связан с главным входом; помещение с помощью модульных перегородок можно изменить и переоформить. Упор сделан на то, чтобы вписать здание в окружающее пространство, учтены как особенности дорожного движения, так и уже имеющиеся зеленые насаждения и небольшие сооружения на территории. В ходе дальнейшего проектирования больше внимания будет уделено оформлению здания”.

Дом детского творчества в Мустамяэ начал работу в 1984 году, в то время здесь было лишь 200 учеников. В 1987 году учреждение переехало в здание по нынешнему адресу: ул. Вильде, 54. В 45 кружках по интересам сейчас ходят около 1000 учеников, здесь работает 40 преподавателей.

Старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс подтверждает, что нынешнее здание Дома детского творчества устарело и амортизировано.

”Мы хотим создать как ученикам, так и учителям школы по интересам современные условия для учебы и работы, которые это здание не обеспечивает, — сказал Лаури Лаатс. — Новое здание изначально планируется таким образом, чтобы подкрепить идею местной школы по интересам стать по-домашнему безопасным, привлекательным и поддерживающим развитие ребенка местом”.

Стоимость проектирования эскиза Üllatus составляет 224 500 евро, к ним добавится налог с оборота.

Tallinna linnakantselei Kommunikatsiooni osakond
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