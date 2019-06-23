Смотрите, как будут работать медучреждения в выходные дни

В Таллинской стоматологической поликлинике (бульвар Тоом, 4) в субботу прием по оказания первой помощи с 9 до 15, в воскресенье, 23 июня, и понедельник, 24 июня, — с 9 до 14 часов. Первую помощь оказывают дежурный врач и хирург-стоматолог, работает рентгеновский кабинет.

Дежурные аптеки — на ул. Тынисмяги, 5 и ул. Викерлазе, 19.

Консультацию семейного врача можно получить по телефону 1220 или +372 6346630 круглосуточно, платный телефон педиатра 1599 к услугам пациентов во все дни с 8 до 22 часов. В случае отравлений можно в любое время звонить по телефону 16 662.

Специалисты, однако, подчеркивают, что главный страж здоровья во время праздников — разум, умение обуздывать свои желания, не пускать нетрезвого друга ни в воду, ни за руль. И не стоит прыгать через костер без предварительной тренировки — может кончиться печально!