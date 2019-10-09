Смотрите, как будет выглядеть территория Старого порта после застройки

Для реализации предложений, содержащихся в работе-победителе конкурса "Мастерплан 2030+", авторства "Zaha Hadid Architects", территория разделена на части.

"Первой созрела для детальной планировки северная часть Старого порта. Поэтому управа приняла решение предложить городскому собранию инициировать разработку детальной планировки этой части. Но мы преследуем более масштабную цель — превратить всю некогда закрытую территорию и прилегающий пустырь в привлекательное городское пространство, в то же время обеспечивая функционирование портовой инфраструктуры главных морских ворот города", — сообщил вице-мэр Андрей Новиков.

Цель инициируемой детальной планировки — предоставить право застройки территории в 6,24 га между Горхоллом, морем и пассажирским терминалом "А" жилыми и офисными зданиями, в том числе с кафе, барами и ресторанами, высотой до пяти этажей.

Планируются также пронизывающий всю территорию променад, бульвары и велодорожки, а также сообщение района с остальной территорией города с помощью общественного транспорта.

Вносится предложение об изменении общей планировки прибрежной зоны между Русалкой и Пальяссааре в части соотношения жилых и коммерческого назначения зданий и расположения общедоступной зеленой зоны.