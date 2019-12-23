Смотрите, как будет работать таллиннский общественный транспорт в праздничные дни

С 24 по 26 декабря общественный транспорт ходит по воскресному расписанию. Автобусные линии 23, 34A и 57 будут обслуживать только большие автобусы, чтобы желающим посетить кладбища было удобнее добираться. 31 декабря транспорт работает по будничному расписанию, а 1 января — по воскресному.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет продлено время обслуживания основных линий транспорта.

После полуночи будут отправляться:

Трамвайная линия номер 1 с остановки Хобуяама в направлении Копли в 01:00, 02:00 и 03:00, в направлении Кадриорга — в 00:45, 01:45 и 02:45.

Трамвайная линия номер 4 с остановки Хобуяама в направлении Пярнуского шоссе в 01:00, 02:00 и 03:00, в направлении аэропорта — в 00:30, 01:30 и 02:30.

Троллейбусная линия номер 1 с остановки Тынисмяги отправляется в 00:45, 01:15, 01:45, 02:15 и 2:45, а с противоположного конца маршрута — в 00:20, 00:50, 01:20, 01:50 и 02:20.

Троллейбусная линия номер 3 с остановки Тынисмяги отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, а с противоположного конца маршрута — в 00:35, 01:05, 01:35, 02:05 и 02:35.

Автобусная линия номер 1А из центра города отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, с противоположного конца маршрута — в 01:30, 02:00, 02:30, 03:00 и 03:30.