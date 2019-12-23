Смотрите, как будет работать таллиннский общественный транспорт в праздничные дни

Автобусная линия номер 8 из центра отправляется в 01:15 и 02:15, а в обратном направлении в 01:45 и 02:45.
Автобусная линия номер 18 из центра отправляется в 01:00, 01:40, 02:20 и 03:00, в обратном направлении — в 01:35 и 02:15.
Автобусная линия номер 40 из центра отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, в обратном направлении в 01:20, 01:50 и 02:20.
Автобусная линия номер 42 из центра отправляется в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, а в обратном направлении — в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 и 02:30.
Автобусная линия номер 60 из центра отправится в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, в обратном направлении — в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 и 02:30.
Автобусная линия номер 63 из центра отправится в 01:15, 01:45, 02:15 и 02:45, а в обратном направлении — в 00:45, 01:15, 01:45 и 02:15.
Автобусная линия номер 67 из центра отправится в 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 и 03:00, а в обратном направлении — в 00:30, 01:00, 01:30, 02:00 и 02:30.
Автобусная линия номер 68 из центра отправится в 01:15, 01:45, 02:15 и 02:45, а в обратном направлении — в 00:45, 01:15, 01:45 и 02:15.
Автобусы линий 1А и 8 в Новогоднюю ночь из центра будут отправляться с остановки Хобуяама (рядом с бывшим магазином "Таллинн"), автобусы линий 18 и 40 отправятся от здания почты, и вместо площади Вабадузе будут делать остановку на Пярнуском шоссе у церкви Яани. Линии 42, 60, 63, 67 и 68 отправляются с обычных остановок.
31 декабря с 23 часов:
Линии троллейбусов номер 1 и 3 будут доезжать до остановки Тынисмяги и оттуда отправляться в обратный путь в сторону Мустамяэ. На автобусных линиях номер 21 и 41 в сторону Балтийского вокзала не будет остановки Вабадузе вяльяк, вместо нее будет остановка Тынисмяги. На линиях 21, 40 и 41 в направлении из центра будет остановка Вабадузе вяльяк у церкви Яани. Автобусы линий 16, 17 и 23 в направлении из центра будут останавливаться рядом с Английским колледжем на бульваре Эстония.
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