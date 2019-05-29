Смотрите и выбирайте! Объявлена программа Таллиннских Дней моря

”Исторически Таллинн всегда был важным морским городом, однако доступ к морю не всегда был столь легок для горожан. Идея Дней моря заключалась как раз в том, чтобы жители города смогли приблизиться к морю. Именно по этой причине в этом году гостям фестиваля предложат возможность перемещаться между портами посредством морского сообщения. Все желающие смогут отправиться помимо Ванасадама и Летной гавани также в Какумяэ, Пирита, на осторва Найссаар и Аэгна. Неторопливые прогулки можно совершать на парусниках, быстрые — на морском такси. Приглашаю всех таллинцев и гостей столицы на Дни моря”, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

Таллиннские Дни моря посетят эстонские исторические корабли „Hiiu Ingel”, „Moonland” и „Lisette”. Гостить в портах будут зарубежные „Libava”, „Alexandra”, „Astrid”, „Svanhild”, „Ingrid” и „Красотка”. В течение трех дней будет открыто посещение 60-метрового многоцелевого судна Департамента водных путей EVA316. Кроме того, 14 июля в Летную гавань прибудет парусник ”Адмирал Беллинсгаузен”.

В рамках Дней моря пройдут также концерты, в частности, на тральщике выступят Анне Вески и Reket.

Таллиннские Дни моря — крупнейший в Эстонии морской семейный фестиваль, привлекающий в порты более 100 000 посетителей. С богатой программой можно ознакомиться на домашней странице фестиваля: http://tallinnamerepaevad.ee/et/programm.