Смотрите, где сегодня в Таллинне пройдут празднества в честь Дня победы и Ивановой ночи

Ворота стадиона бастиона Скооне будут открыты с 18.00, а уже в 19.00 начнется концертная программа. Кроме возможности послушать большой концерт, на празднике предложат различные занятия для людей разного возраста: для детей будет открыта детская зона, можно будет понаблюдать за захватывающим огненным шоу, не обойдется и без традиционного большого костра. Целый ряд продавцов предложат гостям вкусную еду. Праздник продлится до часа ночи.

”Просим учитывать, что Иванова ночь в Кесклинне — это праздник для всей семьи и поэтому мы не будем пускать со своим алкоголем, а также людей в состоянии алкогольного опьянения. Все необходимое для празднования можно будет купить на месте”, — добавил Свет.

В Ласнамяэ встреча самой короткой ночи начнется в 20 часов на площадке Паэвялья, или больше известной в народе, как ”Локаторы”. Большой праздничный концерт для жителей откроют ансамбли ”Златые горы” и ”Чары”, главными исполнителями мероприятия станут поп-рок-группа ”PX Band” и дуэт ”Kuldne Trio”. Также в программе вечера весёлые конкурсы, соревнования и традиционный большой костер Ивановой ночи. ”Обязательно приходите вместе с семьей и друзьями на Паэвялья вместе отпраздновать главную ночь лета. В программе для детей и взрослых запланированы праздничный концерт, танцы, конкурсы и большой костер. Мероприятие продлится до самой ночи”, — сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.

До места можно удобно добраться на общественном транспорте: автобусы 29, 60, 63, 65 — остановка „Paevälja”.

В тот же день, 23 июня Управа Ласнамяэ приглашает всех на празднование Дня победы, которое традиционно пройдёт в парке Юрьевой ночи (Peterburi tee 59). Начало мероприятия в 15.00. Представители ”Кайтселийта” и добровольная вспомогательная организация ”Нооред Коткад” доставят в парк Юрьевой ночи огонь победы, который будет предан вице-мэру Таллинна Калле Кландорфу. Вице-мэр торжественно передаст огонь победы старейшинам столичных районов, чтобы вечером зажечь костры Ивановой ночи в районах Таллинна. В честь Дня победы в Освободительной войне пройдет построение почетного караула, традиционно с короткими речами выступят представители городских властей, а также состоится небольшой концерт, на котором в парке выступят Индра Мирель Зейнет и Франц Тикерпуу.

Вход на мероприятия свободный.

В Пыхья-Таллинне костер и большая ярмарка на Штромке будут доступны 22 июня с 15 до 22 часов. Традиция праздновать Иванов день и зажигать костер на Штромке зародилась еще до восстановления независимости. Многие жителей Таллинна привыкли встречать этот праздник именно здесь.

Костер Ивановой ночи зажжется на Штромке и в этом году — 22 июня. Программа выступлений начнется в 18.00, но уже в 15.00 откроется ярмарка, где можно будет купить все для празднования Иванова дня. Ярмарку было решено провести в сотрудничестве с частным сектором по многочисленным просьбам жителей района.

Костер Ивановой ночи зажжет старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд, по словам которого в этот день жители Эстонии особенно явственно ощущают зов природы.

”Иванов день всегда был одним из самых ожидаемых праздников для народов побережья Балтийского моря. Уставшие от долгой зимы люди наслаждались теплом, а также делали прогнозы относительно урожая. Но также для взрослых людей это было время любви и поиска своей половинки. Мы современные люди, но Иванов день пробуждает в нас зов природы. Независимо от национальности и языка общения мы собираемся у костра и наслаждаемся летом”, — сказал Ярвелайд.

На ярмарке можно будет купить еду — например, копченое мясо и рыбу, всевозможные изделия ремесленничества, летнюю одежду и украшения. Занятие по вкусу найдет и стар, и млад.

По традиции, ведущий вечера Иванова (Янова) дня носит имя Яан. В этом году в роли конферансье выступит Яан Кирсс. Перед собравшимися выступят музыканты Иан Микаэл и Сергей Воронов. Также своими талантами блеснут артисты Международного объединения национально-культурных обществ ”Лира” и фольклорных танцевальных ансамблей Õmmikud и Kiili Kirjud.