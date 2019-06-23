Смотрите, где сегодня в Таллинне пройдут празднества в честь Дня победы и Ивановой ночи(21)
Празднества по случаю двух знаменательных дат пройдут в нескольких районах Таллинна.
Празднества по случаю двух знаменательных дат пройдут в нескольких районах Таллинна.
В Ласнамяэ, в парке Юрьевой ночи, празднование Дня победы начнется 23 июня в 15 часов. Здесь принимающий огонь победы вице-мэр Таллинна Калле Кландорф раздаст его городским районам для зажжения костров Ивановой ночи. Почетный караул выставит Сторожевой батальон Сил обороны, состоится праздничный концерт.
На стадионе бастиона Сконе (Шведского) пойдет традиционный праздник в Кесклинна. Он начнется в 18 часов. Здесь выступят Танель Падар с бэндом, московский бэнд "Ундервуд", Борис Лехнлаан и Аре Яама и др. Праздник продлится до часу ночи.
”На нашем традиционном празднике Ивановой ночи выступят артисты для людей разных возрастов. Одним из главных событий вечера станет выступление группы Ундервуд, которая приедет к нам из Москвы и до этого ни разу не выступала в Эстонии. Кроме Ундервуда на празднике выступят Танель Падар с группой, дуэт Öed и Борис Лехтлаан с Аре Яама”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
”Ундервуд” — это музыкальный коллектив, основанный в Украине, но начавший активную творческую и концертную деятельность после переезда в Москву в 2000 годах. На сегодняшний день в дискографии группы восемь номерных альбомов и три книги стихов. Их самые известные хиты - ”Гагарин, я вас любила”, ”Платье в горошек”, ”Молчим и курим” и другие. Музыка группы Ундервуд звучит во многих фильмах (”Питер FM”, ”Даунхаус”, ”Московские сумерки” и другие).
В этом году традиционное празднование Ивановой ночи в Кесклинне состоится в новом месте, поскольку на стадионе Калев пройдет праздник танца, а сам стадион обновляется.
Ворота стадиона бастиона Скооне будут открыты с 18.00, а уже в 19.00 начнется концертная программа. Кроме возможности послушать большой концерт, на празднике предложат различные занятия для людей разного возраста: для детей будет открыта детская зона, можно будет понаблюдать за захватывающим огненным шоу, не обойдется и без традиционного большого костра. Целый ряд продавцов предложат гостям вкусную еду. Праздник продлится до часа ночи.
”Просим учитывать, что Иванова ночь в Кесклинне — это праздник для всей семьи и поэтому мы не будем пускать со своим алкоголем, а также людей в состоянии алкогольного опьянения. Все необходимое для празднования можно будет купить на месте”, — добавил Свет.
В Ласнамяэ встреча самой короткой ночи начнется в 20 часов на площадке Паэвялья, или больше известной в народе, как ”Локаторы”. Большой праздничный концерт для жителей откроют ансамбли ”Златые горы” и ”Чары”, главными исполнителями мероприятия станут поп-рок-группа ”PX Band” и дуэт ”Kuldne Trio”. Также в программе вечера весёлые конкурсы, соревнования и традиционный большой костер Ивановой ночи. ”Обязательно приходите вместе с семьей и друзьями на Паэвялья вместе отпраздновать главную ночь лета. В программе для детей и взрослых запланированы праздничный концерт, танцы, конкурсы и большой костер. Мероприятие продлится до самой ночи”, — сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.
До места можно удобно добраться на общественном транспорте: автобусы 29, 60, 63, 65 — остановка „Paevälja”.
В тот же день, 23 июня Управа Ласнамяэ приглашает всех на празднование Дня победы, которое традиционно пройдёт в парке Юрьевой ночи (Peterburi tee 59). Начало мероприятия в 15.00. Представители ”Кайтселийта” и добровольная вспомогательная организация ”Нооред Коткад” доставят в парк Юрьевой ночи огонь победы, который будет предан вице-мэру Таллинна Калле Кландорфу. Вице-мэр торжественно передаст огонь победы старейшинам столичных районов, чтобы вечером зажечь костры Ивановой ночи в районах Таллинна. В честь Дня победы в Освободительной войне пройдет построение почетного караула, традиционно с короткими речами выступят представители городских властей, а также состоится небольшой концерт, на котором в парке выступят Индра Мирель Зейнет и Франц Тикерпуу.
Вход на мероприятия свободный.
В Пыхья-Таллинне костер и большая ярмарка на Штромке будут доступны 22 июня с 15 до 22 часов. Традиция праздновать Иванов день и зажигать костер на Штромке зародилась еще до восстановления независимости. Многие жителей Таллинна привыкли встречать этот праздник именно здесь.
Костер Ивановой ночи зажжется на Штромке и в этом году — 22 июня. Программа выступлений начнется в 18.00, но уже в 15.00 откроется ярмарка, где можно будет купить все для празднования Иванова дня. Ярмарку было решено провести в сотрудничестве с частным сектором по многочисленным просьбам жителей района.
Костер Ивановой ночи зажжет старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд, по словам которого в этот день жители Эстонии особенно явственно ощущают зов природы.
”Иванов день всегда был одним из самых ожидаемых праздников для народов побережья Балтийского моря. Уставшие от долгой зимы люди наслаждались теплом, а также делали прогнозы относительно урожая. Но также для взрослых людей это было время любви и поиска своей половинки. Мы современные люди, но Иванов день пробуждает в нас зов природы. Независимо от национальности и языка общения мы собираемся у костра и наслаждаемся летом”, — сказал Ярвелайд.
На ярмарке можно будет купить еду — например, копченое мясо и рыбу, всевозможные изделия ремесленничества, летнюю одежду и украшения. Занятие по вкусу найдет и стар, и млад.
По традиции, ведущий вечера Иванова (Янова) дня носит имя Яан. В этом году в роли конферансье выступит Яан Кирсс. Перед собравшимися выступят музыканты Иан Микаэл и Сергей Воронов. Также своими талантами блеснут артисты Международного объединения национально-культурных обществ ”Лира” и фольклорных танцевальных ансамблей Õmmikud и Kiili Kirjud.
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