Смотри, кто вошел в новое правительство Эстонии

Коалиция из реформистской и центристской партий объявила состав правительства, которому предстоит работать под руководством Каи Каллас.
В состав нового правительства войдут 15 министров. Премьером станет реформистка Кая Каллас, а остальные 14 портфелей будут разделены поровну между двумя партиями.
Министрами от Партии реформ станут:
Кая Каллас (43 года), премьер-министр. Бывший депутат Европейского парламента, депутат Рийгикогу с 2011 года. Председатель Партии реформ с декабря 2017 года.
Кейт Пентус-Розиманнус (44 года), министр финансов. Министр иностранных дел Эстонии с 17 ноября 2014 года по 15 июля 2015 года и министр окружающей среды с 6 апреля 2011 года по 17 ноября 2014 года. До этого Кейт Пентус занимала должность первого вице-спикера Рийгикогу (2009—2011) и руководителя бюро премьер-министра (2005—2009).
Сигне Рийсало (52 года), министр социальных дел. Стала депутатом Рийгикогу в мае 2019 года после отставки Арто Ааса.
Калле Лаанет (55 лет), министр обороны. Бывший офицер полиции, работал в 2005–2007 годах министром внутренних дел в первом правительстве Андруса Ансипа. С 22 марта 2018 года был заместителем спикера Рийгикогу. С 2005 по 2012 год являлся членом Центристской партии, а в апреле 2014-го вступил в Партию реформ.
Урмас Круузе (55 лет), министр сельской жизни. Экс-мэр Тарту, министр здравоохранения и труда в правительстве Таави Рыйваса.
Лиина Керсна (40 лет), министр образования. Выпускница Lasnamäe Üldgümnaasiumi и Тартуского университета. Журналист. В 1998–2002 годах работала радиоведущей и редактором. В 2007–2010 и 2012–2013 годах был советником по СМИ при правительстве. В 2013–2015 руководила аппаратом премьер-министра.
Андрес Сутть (53 года), министр внешней торговли и инфотехнологий. В 1993 году окончил экономический факультет Тартуского университета по специальности ”финансы и кредит”. Был главным специалистом Департамента политики Центрального банка Банка Эстонии, в 2001–2009 гг. - заместитель управляющего Банком Эстонии. В 2017–2018 годах он работал директором по регуляторным отношениям концерна Eesti Energia и членом правления концерна.
Марис Лаури (55 лет), министр юстиции. В прошлом министр финансов и министр образования и науки. Родилась в Кивиыли, окончила среднюю школу в Кохтла-Ярве, а затем экономический факультет Тартуского университета. После отставки Юргена Лиги с поста министра финансов заняла этот пост, а в сентябре 2016 года была назначена министром образования и науки.
Министры от Центристской партии:
Кристиан Яани (44 года), министр внутренних дел. До недавнего времени возглавлял Пыхьяскую префектуру.
Эва-Мариа Лийметс (46 лет), министр иностранных дел. Окончила Тартуский университет и эстонскую бизнес-школу. С 2006 по 2017 год работала на различных дипломатически должностях в США. В последние два года - посол Эстонии в Чехии, Словении и Хорватии. Владеет пятью языками, включая русский.
Аннели Отт (44 года). Окончила факультет физического воспитания Таллиннского университета До недавнего времени - министр государственного упраления (после перехода Яака Ааба на должность министра образования).
Тынис Мельдер (31 год), министр окружающей среды. Экс-председатель парламентской комиссии по социальным делам. В 2010–2019 гг. Работал в городской управе Таллинна, в 2010–2011 гг. Был советником по развитию района Пирита, в 2011–2013 гг. Депутат Рийгикогу с 30 марта 2019 года.
Яак Ааб (60 лет), министр государственного управления. До недавнего времени - министр образования. По образованию - учитель русского языка.
Таави Аас (55 лет), министр экономики и инфраструктуры. До недавнего времени занимал ту же должность в кабинете министров Юри Ратаса. До этого - с 2017 года - был мэром Таллинна.
Танель Кийк (32), министр здравоохранения и труда. До недавнего времени занимал пост министра социальных дел, однако в новом кабинете министров появился новый пост и теперь Танель сосредоточится на здравоохранении. Получил высшее образование в Институте политических исследований Тартуского университета.
Любопытно, что министерские посты в Реформистской партии получили в основном женщины (5 из 8 должностей, включая премьер-министра), а у центристов - мужчины (5 из 7). Танель Кийк потерял звание самого молодого министра страны, теперь оно переходит к 31-летнему Тынису Мельдеру.
Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.
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