СМИ РФ: о ”вторжении” России в Эстонию объявили на немецком телеканале

Ведущий Клаус Клебер в выпуске новостей сообщил, что армия США вместо с союзниками из НАТО направляется к Эстонии, чтобы освободить страну от ”вошедших туда российских военнослужащих”.

Затем ведущий попросил телезрителей не беспокоиться.

”Это неправда. Просто образ. Однако вполне реалистичный”, — заявил Клебер.

Отмечается, что телеканал ZDF ранее уже распространял сомнительные и антироссийские материалы.

Ранее сообщалось, что представители трех эстонских парламентских партий выступили с жесткой критикой решения президента страны Керсти Кальюлайд поехать в Россию.