СМИ: правительство думает снова закрыть торговые центры

Согласно информации Ärileht, правительству поступило предложение снова закрыть торговые центры для предотвращения распространения коронавируса. Как это было весной, останутся открытыми только продуктовые магазины и аптеки.
Эстонский союз предпринимателей торговли об этом еще не слышал и надеется, что его привлекут к принятию подобного решения.
Прошлая весна была очень тяжелым периодом для торговых центров, продажи резко упали и даже в мае не сразу восстановились.
Чтобы дети не проводили время в торговых центрах был ограничен доступ к зонам, где можно сидеть, также обсуждается отключение сети wi-fi.
Союз надеется, что если правительство действительно примет решение закрыть торговые центры, то его будут подкреплять факты, а перед этим обсудят решение с представителями союза.
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