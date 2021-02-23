СМИ: правительство думает снова закрыть торговые центры

Эстонский союз предпринимателей торговли об этом еще не слышал и надеется, что его привлекут к принятию подобного решения.

Прошлая весна была очень тяжелым периодом для торговых центров, продажи резко упали и даже в мае не сразу восстановились.

Чтобы дети не проводили время в торговых центрах был ограничен доступ к зонам, где можно сидеть, также обсуждается отключение сети wi-fi.

Союз надеется, что если правительство действительно примет решение закрыть торговые центры, то его будут подкреплять факты, а перед этим обсудят решение с представителями союза.