02.08.2019, 21:16

СМИ: Минкульт РФ потратит более 100 000 евро на русский патриотизм в Эстонии и Латвии

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rus.delfi.ee
EST
Moskva 18.06.2018
Foto: Andres Putting

Министерство культуры России объявило открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению девяти мероприятий для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и молодежных патриотических организаций в Эстонии и Латвии, пишет openmedia.io.

По условиям контракта, все мероприятия пройдут в странах Прибалтики до 20 декабря 2019 года и их должны посетить не менее 1500 человек. Начальная цена контракта — 8 млн рублей (110 540 евро).

”Проведение мероприятий должно донести центральную идею глубоких исторических и культурных связей наших народов, подчеркнуть вклад российской культуры в развитие межнационального общения, укрепление дружбы и добрососедства”, — говорится в техзадании.

Согласно документации, в Эстонии и Латвии пройдут выставки детского рисунка под условным названием ”Душа России" и фотовыставки ”Александр Невский — имя России”, два кинопоказа и выступления хорового коллектива. Заказчики запланировали и дискуссионную площадку, посвященную ”сохранению исторической памяти о погибших при защите Отечества, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма”.

Весной 2019 года воспитанием молодежи в духе уважения к истории России в странах Прибалтики занималась и структура мэрии Москвы ГУП ”Московский центр международного сотрудничества”. Аукционы по организации фестивалей русской культуры тогда были связаны с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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