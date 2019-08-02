СМИ: Минкульт РФ потратит более 100 000 евро на русский патриотизм в Эстонии и Латвии

По условиям контракта, все мероприятия пройдут в странах Прибалтики до 20 декабря 2019 года и их должны посетить не менее 1500 человек. Начальная цена контракта — 8 млн рублей (110 540 евро).

”Проведение мероприятий должно донести центральную идею глубоких исторических и культурных связей наших народов, подчеркнуть вклад российской культуры в развитие межнационального общения, укрепление дружбы и добрососедства”, — говорится в техзадании.

Согласно документации, в Эстонии и Латвии пройдут выставки детского рисунка под условным названием ”Душа России" и фотовыставки ”Александр Невский — имя России”, два кинопоказа и выступления хорового коллектива. Заказчики запланировали и дискуссионную площадку, посвященную ”сохранению исторической памяти о погибших при защите Отечества, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма”.

Весной 2019 года воспитанием молодежи в духе уважения к истории России в странах Прибалтики занималась и структура мэрии Москвы ГУП ”Московский центр международного сотрудничества”. Аукционы по организации фестивалей русской культуры тогда были связаны с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.