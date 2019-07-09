09.07.2019, 11:52

СМИ: Иева Ильвес может стать советником президента Латвии

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rus.DELFI.lv
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Presidendi vastuvõtt 2019
Presidendi vastuvõtt 2019Foto: Priit Simson

Советником по вопросам технологий и безопасности нового президента Латвии Эгила Левитсa может стать Иева Ильвеса, ранее занимавшая этот пост в Миноброны, сообщает передача "Панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ).

Ильвеса участвовать в выборах в Европарламент от "Развитие/За!", но не была избрана.

Известно, что Левитс намерен расширить круг своих советников.

Напомним, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и латвийская чиновница Иева Купце поженились в начале 2016 год, а в 2017 году у пары родился сын.

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