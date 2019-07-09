СМИ: Иева Ильвес может стать советником президента Латвии

Ильвеса участвовать в выборах в Европарламент от "Развитие/За!", но не была избрана.

Известно, что Левитс намерен расширить круг своих советников.

Напомним, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и латвийская чиновница Иева Купце поженились в начале 2016 год, а в 2017 году у пары родился сын.