СМИ: Иева Ильвес может стать советником президента Латвии

Советником по вопросам технологий и безопасности нового президента Латвии Эгила Левитсa может стать Иева Ильвеса, ранее занимавшая этот пост в Миноброны, сообщает передача "Панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ).
Ильвеса участвовать в выборах в Европарламент от "Развитие/За!", но не была избрана.
Известно, что Левитс намерен расширить круг своих советников.
Напомним, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и латвийская чиновница Иева Купце поженились в начале 2016 год, а в 2017 году у пары родился сын.
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