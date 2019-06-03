СМИ: Дача министра финансов Мартина Хельме была построена незаконно

"Разрешение на строительство для этой кадастровой единицы [на которой находится дача министра] не было выдано", — сказал Вячеслав Фомичев, специалист по строительству волости Ляэнеранна, добавив, что на этой кадастровой единице не было зарегистрировано и ни одного здания, пишет в понедельник, 3 июня, портал новостей вещания ERR.ee.

По данным газеты, семья министра уже живет в упомянутом доме, хотя, говорит Фомичев, этого делать нельзя, поскольку дому не было выдано разрешение на эксплуатацию.

В ночь на понедельник Мартин Хельме опроверг газетную публикацию, опубликовав в социальных сетях копию разрешения на строительство, выданного ему 4 марта 2016 года волостью Варбла, которая после административной реформы 2017 года стала частью объединенной волости Ляэнеранна.

Премьер-министр Юри Ратас в ответ на просьбу Õhtuleht прокомментировать ситуацию сказал, что он не знает точных обстоятельств дела, и указал на необходимость соблюдения законов Эстонии при разрешении таких споров.