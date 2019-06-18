СМИ: Центристскую партию оштрафуют на 25 000 по уголовному делу Сависаара

Центристская партия, которой было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о коррупции с участием Эдгара Сависаара, согласилась пойти на сделку с прокуратурой.
И генеральный секретарь ценристов Михаил Корб, и представитель прокуратуры Каарел Каллас подтвердили, что содержание соглашения согласовано обеими сторонами, но раскрывать его детали они не пожелали, сообщил во вторник, 18 июня, портал новостей вещания rus.ERR.ee со ссылкой газету Äripäev.
По данным газеты, соглашение предусматривает, что Центристская партия получит штраф в размере 25 000 евро.
Госпрокуратура обвиняла экс-мэра столицы и бывшего лидера центристов Эдгара Сависаара в использовании бюджетных средств Таллинна в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также получении взяток, отмывании денег и получении запрещенных пожертвований в пользу Центристской партии в крупных размерах. Центристской партии обвинение было предъявлено как юридическому лицу.
В конце декабря 2018 года Госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.
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