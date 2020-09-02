Смертность в период коронакризиса: почему умер еще 241 человек?

Сравнение берет начало с 13-й недели года (она началась 23-го марта, а 25-го марта в Эстонии был зарегистрирована первый летальный исход из-за коронавируса) и заканчивается 33-й неделей, то есть 16 августа.

Соотнося смертность за этот период с прежними показателями - со средней смертностью за 2010-2019 годы - выясняется, что с начала коронакризиса за указанный период умерно на 211 человек больше, чем обычно (в среднем за 10 лет).

Сейчас вышла статистика и по двум последним неделям текущего года - 34-й и 35-й (17-30 августа). За 34-ю неделю в Эстонии ушли из жизни 260 человек (ранее в среднем за 10 лет - 272). За 35-ю неделю скончались 293 человека (ранее за 10 лет среднее число было 267).

Департамент статистики скорректировал немного и данные предыдущих недель.

При добавлении новых данных и корректировке прежних выясняется, что с начала коронакризиса смертность в Эстонии на 241 человек превышает многолетний средний показатель.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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