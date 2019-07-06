Смертельный номер! Канатоходец Яан Роозе покорит Лаагна теэ

Выступление Роозе предваряет начало съемок на Лаагна теэ и сопутствующую им культурную программу ”Кинолето Ласнамяэ”, подготовленную при сотрудничестве города Таллинна, продюсерской компании Funfair Films Limited и здешним представителем последней Osaühing Allfilm.

Щекочущее нервы зрелище начнется около здания управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) в 18:30. Роозе уже известен своим мировым рекордом, когда он прошел по натянутой на высоте 117 метров между крышами Swissotel Tallinn и высотки Торнимяэ стропе, выполнив при этом обратное сальто.

В 2015 году Роозе работал каскадером на съемках фильма Assassin's Creed. Кроме того, будучи слэклайнером, он сотрудничал с организаторами концертного тура Мадонны.

По словам старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна, связанная с киносъемками культурная программа — отличное дополнение к летним мероприятиям в районе. ”Жители Ласнамяэ всегда ценили качественный досуг, и предстоящая программа как раз предложит такие мероприятия”, — заверил Вяэн.