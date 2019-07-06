Смертельный номер! Канатоходец Яан Роозе покорит Лаагна теэ

За день до вызванного киносъемками перекрытия движения по Лаагна теэ, 9 июля в 18:30, канатоходец-трюкач Яан Роозе приедет в Ласнамяэ, чтобы пересечь Лаагна теэ по натянутой над всем известной ”канавой” стропе (слэклайну).
Выступление Роозе предваряет начало съемок на Лаагна теэ и сопутствующую им культурную программу ”Кинолето Ласнамяэ”, подготовленную при сотрудничестве города Таллинна, продюсерской компании Funfair Films Limited и здешним представителем последней Osaühing Allfilm.
Щекочущее нервы зрелище начнется около здания управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) в 18:30. Роозе уже известен своим мировым рекордом, когда он прошел по натянутой на высоте 117 метров между крышами Swissotel Tallinn и высотки Торнимяэ стропе, выполнив при этом обратное сальто.
В 2015 году Роозе работал каскадером на съемках фильма Assassin's Creed. Кроме того, будучи слэклайнером, он сотрудничал с организаторами концертного тура Мадонны.
По словам старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна, связанная с киносъемками культурная программа — отличное дополнение к летним мероприятиям в районе. ”Жители Ласнамяэ всегда ценили качественный досуг, и предстоящая программа как раз предложит такие мероприятия”, — заверил Вяэн.
Одновременно город Таллинн в сотрудничестве с Funfair Films Limited и Osaühing Allfilm предложит горожанам программу ”Кинолето Ласнамяэ”, в рамках которой состоится выступление канатоходца Яана Роозе, большой концерт музыки из кинофильмов на Певческом поле, фестиваль в парке Кивила и семейный день в парке Паэ.
Напомним, что период съемок фильма „Tenet“ режиссера Кристофера Нолана на Лаагна теэ начнется с 10 июля и продлится до 21 июля.
Движение для всех видов транспорта по Лаагна теэ будет обеспечено в полном объеме по понедельникам и вторникам, в том числе движение сохранится и по мостам, пересекающим Лаагна, за исключением пятиминутных ограничений, связанных с обеспечением безопасности во время пролета вертолета.
По средам, четвергам и пятницам сохранится возможность проезда в часы пик: по утрам с 5 до 10 часов по направлению из Ласнамяэ в центр города, вечером с 15:30 и до 4 часов утра – в обратном направлении. На выходных, 13-14 и 20-21 июля, движение по каналу Лаагна будет полностью перекрыто.
Для оперативного транспорта проезд по каналу Лаагна будет обеспечен в течение всего съемочного периода.
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