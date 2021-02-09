Смертельная западня: эвакуационная дверь в доме по уходу оказалась заблокирована снаружи палкой

Пожар в доме по уходу Мяннику в деревне Аа в Ида-Вирумаа произошел поздним вечером 12 января. Спасатели, полиция и скорая отреагировали усиленным составом, поскольку в учреждении 45 клиентов, многие из которых испытывают трудности с передвижением. По ночам в доме по уходу дежурят два работника.

После трагедии, в период с 18 по 22 января, спасатели провели внеплановые проверки в более чем 163 домах по уходу по всей Эстонии. Результаты не радуют: в 53% учреждений были выявлены недостатки. В отношении 18 учреждений были возбуждены дела о проступке, а 42 учреждения получили предписание.

Сотрудники департамента выявили, что по вечерам и ночам в ряде мест работает недостаточное количество человек. ”В менее крупных учреждениях только один [работник]. Это осложняет и замедляет эвакуацию клиентов”, — сказал эксперт отдела спасательных работ Спасательного департамента Эркки Пылд.

Во многих учреждениях из-за эпидемии коронавируса весной не было проведено противопожарное обучение. С приходом второй волны ситуация усугубилась. Отложен был и профилактический уход противопожарных установок и ATS- систем.

По словам Пылда, беспокойство вызывает и то, что многие держат противопожарные двери открытыми. Это означает, что огню будет легче распространится по разным секциям. В некоторых заведениях были заблокированы эвакуационные пути, а в одном месте предназначенная для эвакуации дверь были закрыта снаружи деревянной палкой. ”Скорее всего, это было сделано из-за того, что клиенты домов по уходу время от времени пытаются сбежать. Вот работникам и приходится придумывать способы, как это предотвратить. Но при пожаре это может закончиться очень печально”, — отметил Пылд.

В каких именно домах по уходу были выявлены проблемы, не разглашается, однако известно, что больше всего недочетов спасатели зафиксировали в Харьюмаа.

12 января вечером в деревне Аа волости Люганузе Ида-Вируского уезда загорелся дом попечения. В результате пожара погибли три человека.

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