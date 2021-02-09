Смертельная западня: эвакуационная дверь в доме по уходу оказалась заблокирована снаружи палкой

После январского пожара в доме попечения, где погибло три человека, Спасательный департамент произвел внеплановые проверки в более чем 163 учреждениях по уходу. Как минимум в половине учреждений были выявлены нарушения, некоторые из которых представляли угрозу жизни, пишет Eesti Päevaleht.
Пожар в доме по уходу Мяннику в деревне Аа в Ида-Вирумаа произошел поздним вечером 12 января. Спасатели, полиция и скорая отреагировали усиленным составом, поскольку в учреждении 45 клиентов, многие из которых испытывают трудности с передвижением. По ночам в доме по уходу дежурят два работника.
После трагедии, в период с 18 по 22 января, спасатели провели внеплановые проверки в более чем 163 домах по уходу по всей Эстонии. Результаты не радуют: в 53% учреждений были выявлены недостатки. В отношении 18 учреждений были возбуждены дела о проступке, а 42 учреждения получили предписание.
Сотрудники департамента выявили, что по вечерам и ночам в ряде мест работает недостаточное количество человек. ”В менее крупных учреждениях только один [работник]. Это осложняет и замедляет эвакуацию клиентов”, — сказал эксперт отдела спасательных работ Спасательного департамента Эркки Пылд.
Во многих учреждениях из-за эпидемии коронавируса весной не было проведено противопожарное обучение. С приходом второй волны ситуация усугубилась. Отложен был и профилактический уход противопожарных установок и ATS- систем.
По словам Пылда, беспокойство вызывает и то, что многие держат противопожарные двери открытыми. Это означает, что огню будет легче распространится по разным секциям. В некоторых заведениях были заблокированы эвакуационные пути, а в одном месте предназначенная для эвакуации дверь были закрыта снаружи деревянной палкой. ”Скорее всего, это было сделано из-за того, что клиенты домов по уходу время от времени пытаются сбежать. Вот работникам и приходится придумывать способы, как это предотвратить. Но при пожаре это может закончиться очень печально”, — отметил Пылд.
В каких именно домах по уходу были выявлены проблемы, не разглашается, однако известно, что больше всего недочетов спасатели зафиксировали в Харьюмаа.
12 января вечером в деревне Аа волости Люганузе Ида-Вируского уезда загорелся дом попечения. В результате пожара погибли три человека.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Ученые назвали самый опасный источник заражения коронавирусом
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Биатлонисты сборной России сдали тесты на коронавирус перед ЧМ