Смерть на Памире: пять эстонцев покорили пик Ленина, вернулись только двое

Энн Саар сидит в своем доме в Тыравере и говорит тихим голосом. Понемногу прихлебывает джин: организму нужны калории. У него БАС, боковой амиотрофический склероз, болезнь, которую вылечить невозможно. Физически он постепенно сдает, баланс утрачен, питание не усваивается.

Тихо усмехается: ”Я раньше уже бывал мертвым. В те самые пять дней спуска с пика Ленина, когда лавина уже унесла троих ребят. Спуск с юго-восточного склона был верной смертью”.

Становится cерьезным: ”Но тогда, по крайней мере, хоть что-то можно было сделать, чтобы выжить. Сейчас я просто сижу…”

20 июля 1974 года, у подножия Памира солнечная погода. Пять альпинистов из Тартуского альпинистского клуба Firn начинают восхождение на пик Ленина (высота 7134 метра).

В одной связке были трое: Энн Саар, Тыну Теннисон и Ээрик Рейно. Во второй связке Яак Сумери и Прийт Вюрст.

Все пятеро в теплых куртках из гагачьего пуха. Пух гаги хорош тем, что не слипается при намокании. У Яака Сумери еще шерстяные штаны. Яак очень гордился ими — ему их бабушка связала.

Группа решила подниматься на пик Ленина по юго-восточной стороне горы. Вертикальная ледяная стена высотой два с половиной километра имеет категорию 5В (по российской шкале сложности горных маршрутов труднее только 6А и 6В).

С этой стороны ходила только одна группа Владимира Шатаева, руководителя отдела альпинизма советского Спорткомитета. Энн Саар по описаниям Шатаева сделал несколько рисунков юго-восточного склона, отметив точный маршрут и возможные места для стоянки.

Радиопередатчика у группы Энна с собой не было. Для связи предназначались зеленые ракеты, которые следовало выпускать каждый вечер в девять часов. Планировалась и связь с другой группой, которая также восходит на пик Ленина, но по более традиционному маршруту, по южной стороне горы.

Один из мужчин несет палатку, другой — аптечку, третий — провизию, кто-то несет примус, кто-то — средства связи.

Впереди идущий вкручивает в стену титановый ледобур (альпинисты между собой называют его штопором), прикрепляет к нему карабин, продергивает через него веревку и движется дальше. На 40-метровую веревку приходится примерно четыре бура. Достигнув конца веревки, прикрепляешь новый бур и организуешь страховку.