Смерть на Памире: пять эстонцев покорили пик Ленина, вернулись только двое

Никто из мужчин раньше не попадал под лавину, но они знают, что при движении лавины снег из-за трения становится теплым и влажным. А падая, мгновенно замерзает. И нужно прорываться. Если вы не освободите себе место, под замерзшим снегом вам станет нечем дышать.
С Энном вышло иначе. Лавина ударяет его об острый край ледяной стены, где ему удается зацепиться за конец веревки. Другой конец кажется надежным. Энн радуется, что Тыну и Ээрик смогли закрепить его, и лезет наверх.
На конце веревки висит Яак. Его сильно ударило, сломаны два ребра, он едва держится на ногах, но карабкается по веревке вверх.
А где остальные?
Парней нигде не видно.
Веревка Яака исчезает в ледяном разломе под снегом. Там Прийт!
”Вокруг света” пишет, что Энн и Яак копали час, два, три. Пока Яак не теряет сознание, до темноты. Копают руками, ногами, крышкой от котелка…
Энн: ”Вранье! У нас же кирки были!”.
Они добираются до Прийта. Тот не двигается. Не отвечает, не дышит, пульса нет. Поднесли Прийту зеркало ко рту. Не затуманилось…
Яак пытается делать Прийту искусственное дыхание. Безрезультатно.
Где Ээрик и Тыну?
Веревка, которой связаны Ээрик и Тыну, также исчезает под снегом в ледяном разломе.
Ээрик и Тыну слишком глубоко. До них не добраться.
Энн и Яак психологически совершенно выбиты из колеи, но при этом лавина так сильно их потрясла, что Энн мало что помнит из той ночи. У Энна еще есть примус и бензин. У Яака аптечка. Еще остались ледобуры, чтобы вбить в стену. Вот и все. Рюкзак с провиантом исчез, как и палатка.
В такой ситуации нельзя думать о своих ощущениях. Если хочешь выжить, ты должен делать то, что рационально. И все. Чувства роли не играют! Они ничего не значат!
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