Смерть Айвара Рехе на передовице крупнейших СМИ Дании

В частности главной новостью смерть Рехе стоит у DR, телеканала TV и газет Ekstra Bladet, Berlingske и Jyllands-Posten.

По данным Delfi, труп нашли возле дома в саду.

Danske Bank — крупнейший банк в Дании, один из ведущих в Северной-Европе.