Смерть Айвара Рехе на передовице крупнейших СМИ Дании

Новость о смерти экс-главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе разместили все крупнейшие новостные порталы Дании.
В частности главной новостью смерть Рехе стоит у DR, телеканала TV и газет Ekstra Bladet, Berlingske и Jyllands-Posten.
По данным Delfi, труп нашли возле дома в саду.
Danske Bank — крупнейший банк в Дании, один из ведущих в Северной-Европе.
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