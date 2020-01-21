21.01.2020, 20:16

Смена власти в Тарту: соцдемы и реформисты обсуждают создание новой коалиции

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В понедельник в Тарту перестала существовать находившаяся у власти коалиция из реформистов и центристов.

Руководство тартуского отделения Партии реформ и фракция реформистов в Тартуском городском собрании решили на сегодняшнем заседании прекратить сотрудничество с Центристской партией и сформировать новую коалицию с фракцией социал-демократической партии.

Руководитель тартуского округа соцдемов Хельо Пикхоф перед началом переговоров сказала Delfi, что до этого коалиционный договор как будто содержал в себе лишь пункты Партии реформ, а от Центристской партии там ничего не было.

"Ранее мы хорошо сотрудничали с Центристами в горсобрании, но в последнее время способ, которым ведут дела центристы, изменился", — сказал мэр Тарту Урмас Клаас.

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"Для Тарту очень важно, чтобы в коалиции в горсобрании была рабочая, открытая и доверительная атмосфера. Если ее нет, то может пострадать работа, чего я как мэр допустить не могу".

Foto: Jassu Hertsmann


Foto: Jassu Hertsmann
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